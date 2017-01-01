Американский эсминец вошел в Черное море

Цель визита американского эсминца Карни в Черное море – взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе.



Эсминец ВМС США Carney DDG 64 (Карни) вошел в Черное море. Об этом сообщается на сайте 6-го флота ВМС США.

"Эсминец Карни вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море", – говорится в сообщении.

В частности, целью прибытия эсминца является взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе. В ВМС подчеркнули, что прибытие Карни в Черное море демонстрирует неизменную приверженность США безопасности в регионе.

Карни относится к раннему типу эсминцев типа Арли Берк и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая Томагавки, Стандарты и Асроки. Также корабль оснащен единой системой ПРО Иджис.

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Напомним, ранее в Одессу прибыли шесть кораблей НАТО.

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