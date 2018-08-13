В Перу автобус упал в пропасть: погибли 15 человек
Автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров. В результате пострадали 25 человек.
В Перу в результате падения пассажирского автобуса в пропасть погибли 15 человек, сообщает Синьхуа.
В результате инцидента также пострадали 25 человек.
Авария произошла в перуанском департаменте Анкаш, автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В Непале автобус рухнул в пропасть: 19 погибших
В Непале автобус рухнул в пропасть: 19 погибших
Напомним, ранее в Индии автобус съехал в ущелье, погибли более 40 человек.
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