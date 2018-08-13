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В Перу автобус упал в пропасть: погибли 15 человек

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Автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров. В результате пострадали 25 человек.
Автобус упал в пропасть в Перу
Автобус упал в пропасть в Перу
EFE
 
В Перу в результате падения пассажирского автобуса в пропасть погибли 15 человек, сообщает Синьхуа.
 
В результате инцидента также пострадали 25 человек.
 
Авария произошла в перуанском департаменте Анкаш, автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров.
 
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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Теги: ДТП, Перу, автобус, пропасть
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Источник: korrespondent.net

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