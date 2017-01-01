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Трамп назвал участников заговора против себя

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Американский президент предполагает заговор против него со стороны ФБР и Министерства юстиции США.
Трамп заявил, что против него устроили заговор
Трамп заявил, что против него устроили заговор


Президент США Дональд Трамп поддержал версию конгрессмена-республиканца Даррела Иссы о том, что Минюст и ФБР имели программу, как не допустить его победу на президентских выборах.

"Похоже, Министерство юстиции и ФБР имели программу, чтобы не дать мне стать президентом. Если бы это случилось с другой стороны, то все причастные оказались бы в тюрьме", – написал американский лидер в Twitter.
 



Трамп упрекнул ФБР за молчание по делу Манафорта

Напомним, ранее Трамп раскритиковал расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США, заявив, что эта "охота на ведьм" запомнится как темный период в истории США.

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Теги: США, Минюст, ФБР, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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