Мать Меган Маркл решила переехать в Великобританию – СМИ
Ожидается, что Дория Рэгланд переедет в Великобританию в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения.
Мать герцогини Сассекской Меган Маркл – Дория Рэгланд – намерена переехать жить в Великобританию, сообщает Daily Mail.
Рэгланд хочет переехать жить в Британию для того, чтобы жить ближе к своей дочери.
Мать Меган Маркл может прибыть из США в Британию в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения.
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Ранее сообщалось, что друг принца Чарльза резко высказался о родных Меган Маркл. Он отметил, что они слишком простые для монаршей семьи.
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