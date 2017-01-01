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Мать Меган Маркл решила переехать в Великобританию – СМИ

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Ожидается, что Дория Рэгланд переедет в Великобританию в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения.
Мама герцогини Меган Маркл переезжает в Британию
Мама герцогини Меган Маркл переезжает в Британию
 
Мать герцогини Сассекской Меган Маркл – Дория Рэгланд – намерена переехать жить в Великобританию, сообщает Daily Mail.
 
Рэгланд хочет переехать жить в Британию для того, чтобы жить ближе к своей дочери.
 
Мать Меган Маркл может прибыть из США в Британию в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения.

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Ранее сообщалось, что друг принца Чарльза резко высказался о родных Меган Маркл. Он отметил, что они слишком простые для монаршей семьи.  

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Теги: Мать, Великобритания, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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