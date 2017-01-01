Мать Меган Маркл решила переехать в Великобританию – СМИ

Ожидается, что Дория Рэгланд переедет в Великобританию в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения.

Мать герцогини Сассекской Меган Маркл – Дория Рэгланд – намерена переехать жить в Великобританию, сообщает Daily Mail.

Рэгланд хочет переехать жить в Британию для того, чтобы жить ближе к своей дочери.





Принц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов - СМИ Мать Меган Маркл может прибыть из США в Британию в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения.

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