Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турецкие рыбаки обстреляли греческие лодки

Комментариев: 0
На момент прибытия береговой охраны рыбаки из Турции успели вернуться в международные воды.
Греческим судам пришлось уйти из района
Греческим судам пришлось уйти из района
скриншот

В Эгейском море возникла конфликтная ситуация между греческими и турецкими рыбаками, в ходе которой турки открыли огонь. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает телеканал Alpha.

Отмечается, что инцидент произошел в 300 м от греческого острова Лерос, входящего в группу островов Додеканес. По словам греческих рыбаков, турки стреляли по двум греческим лодкам из огнестрельного оружия.

В результате стрельбы греческим судам пришлось покинуть район ловли. Затем они предупредили береговую охрану о случившемся. Прибывшие к месту стрельбы сотрудники береговой охраны обнаружили, что турецкие рыбаки уже вернулись в международные воды.

По словам одного из греческих рыбаков, турки произвели не менее шести выстрелов. Однако точно сказать, из какого оружия велась стрельба, он не смог.

Напомним, в начале года в Эгейском море столкнулись патрули Греции и Турции.

Как сообщалось, в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе исторического государственного визита в Грецию 7 декабря предъявил Афинам территориальные претензии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, рыбаки, Греция, обстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь