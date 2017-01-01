Турецкие рыбаки обстреляли греческие лодки
В Эгейском море возникла конфликтная ситуация между греческими и турецкими рыбаками, в ходе которой турки открыли огонь. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает телеканал Alpha.
Отмечается, что инцидент произошел в 300 м от греческого острова Лерос, входящего в группу островов Додеканес. По словам греческих рыбаков, турки стреляли по двум греческим лодкам из огнестрельного оружия.
В результате стрельбы греческим судам пришлось покинуть район ловли. Затем они предупредили береговую охрану о случившемся. Прибывшие к месту стрельбы сотрудники береговой охраны обнаружили, что турецкие рыбаки уже вернулись в международные воды.
По словам одного из греческих рыбаков, турки произвели не менее шести выстрелов. Однако точно сказать, из какого оружия велась стрельба, он не смог.
Напомним, в начале года в Эгейском море столкнулись патрули Греции и Турции.
Как сообщалось, в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе исторического государственного визита в Грецию 7 декабря предъявил Афинам территориальные претензии.
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