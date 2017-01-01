На Тайване во время пожара в больнице сгорели девять человек

Пострадали еще 16 человек. Десять из них находятся в критическом состоянии, еще шестеро – в стабильном.

В одной из больниц города Синьбэй на Тайване произошел крупный пожар, результате которого погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает информационное агентство Тайваня в понедельник, 13 августа.

Возгорание произошло на седьмом этаже больницы. Прибывшие пожарные эвакуировали 31 человека. Пострадали 16 человек. Десять из них находятся в критическом состоянии, еще шестеро – в стабильном.

В ликвидации пожара принимали участие 79 единиц техники и 249 пожарных.

Причины пожара пока не установлены.

Накануне во время пожара в Днепре погибли два человека. Спасатели обнаружили в сгоревшем частном доме тела мужчины и женщины. В строении также выгорела крыша на площади 280 кв. м.

Ранее в Киеве горел офис фармацевтической компании. Пожар возник на втором этаже и крыше двухэтажного офисного здания.

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