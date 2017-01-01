Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Тайване во время пожара в больнице сгорели девять человек

Комментариев: 0
Пострадали еще 16 человек. Десять из них находятся в критическом состоянии, еще шестеро – в стабильном.
Прибывшие пожарные эвакуировали 31 человека
Прибывшие пожарные эвакуировали 31 человека
cna.com.tw

В одной из больниц города Синьбэй на Тайване произошел крупный пожар, результате которого погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает информационное агентство Тайваня в понедельник, 13 августа.

Возгорание произошло на седьмом этаже больницы. Прибывшие пожарные эвакуировали 31 человека. Пострадали 16 человек. Десять из них находятся в критическом состоянии, еще шестеро – в стабильном.

В ликвидации пожара принимали участие 79 единиц техники и 249 пожарных.

Причины пожара пока не установлены.

Накануне во время пожара в Днепре погибли два человека. Спасатели обнаружили в сгоревшем частном доме тела мужчины и женщины. В строении также выгорела крыша на площади 280 кв. м.

Ранее в Киеве горел офис фармацевтической компании. Пожар возник на втором этаже и крыше двухэтажного офисного здания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тайвань, огонь, пожар, пожарные, погибли, пострадавшие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь