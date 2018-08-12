Во Франции потерпел крушение планер: двое погибших
Вблизи французского города Орсьер вечером в воскресенье, 13 августа, потерпел крушение планер. В результате крушения погибли два австрийца, сообщает Le Parisien.
"Жертвами стали 50-летний мужчина и подросток. Они вылетели с местного аэродрома Саррес-Ла-Бати-Монцалеон", – говорится в сообщении.
Планер поднялся в воздух с территории местного аэродрома и разбился в горах на высоте 2500 метров над уровнем моря.
Точные причины падения планера пока неизвестны. Отмечается, что погодные условия в целом были благоприятны.
О случившемся полиции сообщили свидетели. Как заверили местные полицейские, погода в этот день "была хорошей", а потому не могла стать причиной крушения.
Более точные обстоятельства происшествия и личности жертв остаются неизвестными. Прокуратура начала расследование.
Как сообщалось, накануне на авиашоу в Канаде разбился самолет.
А в Швейцарии в течение недели разбились три самолета.
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