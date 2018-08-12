Во Франции потерпел крушение планер: двое погибших

В результате крушения погибли два гражданина Австрии. Планер разбился в горах на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Вблизи французского города Орсьер вечером в воскресенье, 13 августа, потерпел крушение планер. В результате крушения погибли два австрийца, сообщает Le Parisien.

"Жертвами стали 50-летний мужчина и подросток. Они вылетели с местного аэродрома Саррес-Ла-Бати-Монцалеон", – говорится в сообщении.

Планер поднялся в воздух с территории местного аэродрома и разбился в горах на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Точные причины падения планера пока неизвестны. Отмечается, что погодные условия в целом были благоприятны.

О случившемся полиции сообщили свидетели. Как заверили местные полицейские, погода в этот день "была хорошей", а потому не могла стать причиной крушения.

Более точные обстоятельства происшествия и личности жертв остаются неизвестными. Прокуратура начала расследование.

Как сообщалось, накануне на авиашоу в Канаде разбился самолет.

А в Швейцарии в течение недели разбились три самолета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet