В Испании на фестивале в море рухнула платформа, 266 пострадавших

Деревянная платформа на набережной рухнула под напором толпы людей.

В толпе возникла паника, что осложнило ситуацию farodevigo.es

В испанском городе Виго на спортивно-музыкальном фестивале O Marisquino рухнула в море деревянная платформа, в результате чего пострадали сотни человек.

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По данным Faro de Vigo, части деревянной конструкции на набережной рухнула под давлением большого количества людей, передает Европейская правда.

Сообщается, что в инциденте пострадали 266 человек, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии. Во время падения платформы в толпе возникла паника, что осложнило ситуацию и привело к дополнительным травмам.

Инцидент произошел на фестивале O Marisquino в городе Виго farodevigo.es

Некоторые люди с платформы на набережной упали прямо в море, откуда их доставали водолазы и экстренные группы.

По данным полиции, погибших в результате инцидента, произошедшего около полуночи, нет.

Напомним, 22 июля в испанской провинции Астурия во время фестиваля Магдалены взорвалась пиротехника. От взрыва пострадали около 20 человек.