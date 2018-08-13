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В Испании на фестивале в море рухнула платформа, 266 пострадавших

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Деревянная платформа на набережной рухнула под напором толпы людей.
В толпе возникла паника, что осложнило ситуацию
В толпе возникла паника, что осложнило ситуацию
farodevigo.es

В испанском городе Виго на спортивно-музыкальном фестивале O Marisquino рухнула в море деревянная платформа, в результате чего пострадали сотни человек.

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По данным Faro de Vigo, части деревянной конструкции на набережной рухнула под давлением большого количества людей, передает Европейская правда.

Сообщается, что в инциденте пострадали 266 человек, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии. Во время падения платформы в толпе возникла паника, что осложнило ситуацию и привело к дополнительным травмам. 

Инцидент произошел на фестивале O Marisquino в городе Виго
Инцидент произошел на фестивале O Marisquino в городе Виго
farodevigo.es

Некоторые люди с платформы на набережной упали прямо в море, откуда их доставали водолазы и экстренные группы.

По данным полиции, погибших в результате инцидента, произошедшего около полуночи, нет.

Напомним, 22 июля в испанской провинции Астурия во время фестиваля Магдалены взорвалась пиротехника. От взрыва пострадали около 20 человек.

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Теги: Испания, Виго, фестиваль, O Marisquino, набережная, ЧП, пострадавшие, обвал
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