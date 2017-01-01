Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кении бегемот убил туриста из Тайваня

Комментариев: 0
Двое мужчин пытались сфотографироваться с диким зверем, но подошли слишком близко.
Бегемот убил туриста из Тайваня
Бегемот убил туриста из Тайваня

В Кении при попытке сделать фото погиб 66-летний турист с Тайваня Чанг Минг Чуань. Животное укусило мужчину, нанеся ему серьезные травмы. Об этом сообщает ВВС.

Двое туристов из Тайваня находились в заповедной зоне вблизи озера Найваша, что в 90 километрах от столицы Кении Найроби.

Свидетели утверждают, что мужчины подошли к бегемоту слишком близко, чтобы сделать фото. Один из них после нападения животного скончался в больнице из-за потери крови. Второй турист Ву Пенг Ти получил незначительные травмы.

В 2018 году бегемоты стали причиной смерти шестерых человек.

Накануне в Египте акула убила туриста из Чехии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тайвань, смерть, Кения, животное, туристы, Бегемот, убийство, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь