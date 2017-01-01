В Кении бегемот убил туриста из Тайваня

Двое мужчин пытались сфотографироваться с диким зверем, но подошли слишком близко.

В Кении при попытке сделать фото погиб 66-летний турист с Тайваня Чанг Минг Чуань. Животное укусило мужчину, нанеся ему серьезные травмы. Об этом сообщает ВВС.

Двое туристов из Тайваня находились в заповедной зоне вблизи озера Найваша, что в 90 километрах от столицы Кении Найроби.

Свидетели утверждают, что мужчины подошли к бегемоту слишком близко, чтобы сделать фото. Один из них после нападения животного скончался в больнице из-за потери крови. Второй турист Ву Пенг Ти получил незначительные травмы.

В 2018 году бегемоты стали причиной смерти шестерых человек.

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