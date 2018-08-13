Москва готова к встречам с США из-за новых санкций

Лавров заявил о готовности Путина встретиться с Трампом и обсудить санкции из-за отравления Скрипалей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику, в том числе США, передает ТАСС.

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“Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится“, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, актуален ли вопрос двусторонней встречи в свете заявлений Вашингтона о санкциях.

“По крайней мере и на уровне глав внешнеполитических ведомств мы такие контакты готовы развивать, если конечно же американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга“, - подчеркнул глава МИД РФ.

Отметим, на прошлой неделе Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил неприятие новых американских санкций в отношении России.

Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Введение ограничительных мер в Госдепе обещают осуществить в два этапа. Сначала в Россию запретят поставлять ряд американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электроники двойного назначения.

Если же Москва не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия и не согласится допустить международных экспертов, то Вашингтон угрожает снизить уровень дипломатических отношений, сократить внешнюю торговлю между странами и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.

В свою очередь в МИД России заявили, что США идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, и пообещали зеркальные меры.