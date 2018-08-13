В Сирии взорвался склад оружия: десятки погибших

Десятки людей, среди которых также дети, до сих пор не найдены. Количество погибших, вероятно, будет увеличиваться.

В сирийском Идлибе от взрыва рухнуло здание, в котором хранилось оружие. По меньшей мере 39 человек погибли, среди погибших - 12 детей. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщает BBC.

Согласно сообщению, в здании в городе Сармада хранились боеприпасы, принадлежавшие торговцу оружием. Десятки людей до сих пор не найдены, говорят наблюдатели и корреспонденты. Количество убитых может быть больше.

Идлиб является последним крупным районом, удерживаемым повстанцами, и, как ожидается, станет следующей целью сирийских вооруженных сил.

Несколькими днями ранее в Идлибе при авиаударах сил Асада погибли 25 человек.

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