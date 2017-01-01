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В Амстердаме бросили коктейль Молотова в консульство Турции

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Вещество вызвало небольшой пожар во дворе перед зданием учреждения, но огонь быстро потушили.
Полиция оперативно задержала мужчину, бросившего зажигательную смесь в турецкое консульство
Полиция оперативно задержала мужчину, бросившего зажигательную смесь в турецкое консульство
nos.nl
В Нидерландах полиция задержала мужчину, который бросил зажигательное вещество в консульство Турции в Амстердаме, сообщает NOS.
 

Отмечается, что инцидент произошел еще в субботу вечером.

Брошенное вещество вызвало небольшой пожар во дворе перед зданием дипломатического учреждения, но огонь быстро потушили.

Полиции удалось задержать мужчину неподалеку от места совершения хулиганских действий, осуществив предупредительный выстрел.

Мотив поступка мужчины пока остается неизвестным.

Согласно сообщениям, речь шла именно о коктейле Молотова, однако в полиции еще не подтвердили информацию.

Напомним, отношения Нидерландов и Турции ухудшились в марте 2017 года. 11 марта власти Нидерландов отказались пустить в Роттердам турецкого министра, который собирался участвовать в митинге жителей города, имеющих турецкое происхождение. Мероприятие отменили из соображений безопасности.

Также страну намеревалась посетить турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саяйн Кайя, но ее голландские власти объявили "нежелательной персоной".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться за отказ впускать в страну двух турецких министров.

Впоследствии Турция объявила о прекращении дипотношений с Нидерландами.

20 июля Турция и Нидерланды договорились нормализовать дипломатические отношения.

 

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Теги: Турция, Нидерланды, консульство, Коктейль Молотова
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Источник: korrespondent.net

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