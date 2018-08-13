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В Турции заявили о продолжении курса на вступление в ЕС

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Турция ждет решения Евросоюза по визовому режиму и продолжает выполнять свои обязательство как член НАТО.
Мевлют Чавушоглу выступил на конференции турецких послов в Анкаре
Мевлют Чавушоглу выступил на конференции турецких послов в Анкаре
Анадолу

Турция продолжает курс на вступление в ЕС и будет выполнять свои обязательства как член НАТО. ОБ этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости в понедельник, 13 августа.

"Мы никогда не отказывались от полного членства в ЕС и продолжим наши реформы (по вступлению в ЕС – ред.). Мы такие же хозяева Европы, как и европейские страны. Мы ждем решения ЕС по визовому режиму. Мы продолжим также выполнять наши обязательство как член НАТО… В Европе сильна антимусульманская позиция, в соцсетях много ненависти и исламофобии, нужно исправить эту ситуацию", – заявил Чавушоглу, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

Он отметил, что "Турция присутствует на Западе в той же мере, что и на Востоке".

"Балканы, Средняя Азия, Ближний Восток – это наш регион", – сказал турецкий министр, добавив, что Турция будет укреплять свои отношения с Россией, Ираном, странами Персидского залива.

Напомним, в июне стало известно, что приостановлены переговоры о вступлении Турции в ЕС. Также прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. При этом у Турции пока не отзывают статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за сделки по беженцам.

В Европе критикуют Турцию за отход от верховенства закона встране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Ранее МИД Германии заявил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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Теги: Европа, ЕС, НАТО, Турция, Евросоюз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
apollon    13.08.2018, 13:35
Оценка:  0
apollon
турки всю историю всегда предавали союзников в самое сложное время... и сейчас вот они как обезьяна не знаю к умным идти или к красивым... хочеться им одной жопой на два стула сесть!
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