Путин едет к Меркель говорить об Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа примет президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Die Welt.
По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, встреча состоится в субботу, в резиденции в замке Мезенберг.
Зайберт также отметил, что в центре встречи будут "текущие вопросы внешней политики".
В частности, уточнил он, Меркель и Путин будут говорить об урегулировании конфликта в Сирии, ситуации на востоке Украины и обсудят вопросы энергетики.
Как сообщалось, 10 августа Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном режиме обсудили вопросы Сирии, а также состояние украинского режиссера Олега Сенцова.
Ранее СМИ узнали, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу в на саммите Хельсинки.
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