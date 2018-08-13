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Путин едет к Меркель говорить об Украине

Комментариев: 7
Лидеры двух стран будут обсуждать военные конфликты в Украине и Сирии, а также обсудят вопросы энергетики.
Ангела Меркель примет Путина в резиденции в замке Мезенберг
Ангела Меркель примет Путина в резиденции в замке Мезенберг

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа примет президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Die Welt.

По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, встреча состоится в субботу, в резиденции в замке Мезенберг.

Зайберт также отметил, что в центре встречи будут "текущие вопросы внешней политики".

В частности, уточнил он, Меркель и Путин будут говорить об урегулировании конфликта в Сирии, ситуации на востоке Украины и обсудят вопросы энергетики.

Как сообщалось, 10 августа Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном режиме обсудили вопросы Сирии, а также состояние украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее СМИ узнали, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу в на саммите Хельсинки.

 

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Теги: Россия, Путин, Германия, Меркель, встреча, донбасс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ГyнВсемогущий    13.08.2018, 15:22
Оценка:  -1
ГyнВсемогущий
Путин едет к Меркель торговать Украиной.
apollon    13.08.2018, 15:14
Оценка:  -3
apollon
немцы хоть и декларируют что мол демократия свобода и все такое но на самом деле они продажные как ив енгры как и итальянцы( кстати все они были союниками с совком перед началом второй мировой)...
Spoooooock    13.08.2018, 15:09
Оценка:  -2
Spoooooock
Кремлевский позорный клоун сменил свои обосранные штанишки или так и поехал полон дерьмища?
Глод    13.08.2018, 14:53
Оценка:  +2
Глод
Пива немецкого захотелось Путину.
diver117    13.08.2018, 13:53
Оценка:  -2
diver117
Пригорает у Вовы?
Слишком дорогими оказались для него Крым и Донбасс?
Нахрен лез вообще????
Woodbrother    13.08.2018, 14:06
Оценка:  -1
Woodbrother
Собчаковский чемоданоносец умер от онкологии ночью 15 февраля 2016 г. Пригорает там у коллегии олигархов, правящих через двойников.
Spoooooock    13.08.2018, 15:12
Оценка:  -1
Spoooooock
Как это нахрен, а славянское "величие" как еще продвигать, зря он что ли закупил православных икон на 30 миллиардов?
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