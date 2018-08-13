Путин едет к Меркель говорить об Украине

Лидеры двух стран будут обсуждать военные конфликты в Украине и Сирии, а также обсудят вопросы энергетики.

Ангела Меркель примет Путина в резиденции в замке Мезенберг

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа примет президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Die Welt.

По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, встреча состоится в субботу, в резиденции в замке Мезенберг.

Зайберт также отметил, что в центре встречи будут "текущие вопросы внешней политики".

В частности, уточнил он, Меркель и Путин будут говорить об урегулировании конфликта в Сирии, ситуации на востоке Украины и обсудят вопросы энергетики.

Как сообщалось, 10 августа Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном режиме обсудили вопросы Сирии, а также состояние украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее СМИ узнали, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу в на саммите Хельсинки.

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