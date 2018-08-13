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МИД РФ ответило на обвинения США по Солсбери

Комментариев: 5
В Москве напомнили, что давно ликвидировали все химическое оружие, в отличие от США.
США - единственная страна КЗХО, имеющая запасы боевых отравляющих веществ, напомнили в России
США - единственная страна КЗХО, имеющая запасы боевых отравляющих веществ, напомнили в России
ru.wikipedia.org

Министерство иностранных дел России прокомментировало введение новых санкций США из-за инцидента с отравлением в британском Солсбери. Сообщение размещено на сайте ведомства в понедельник, 13 августа.

В МИД отметили, что Госдепартамент предпочитает игнорировать тот факт, что Россия завершила программу по уничтожению химоружия, и это прошло под международным контролем в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия (КЗХО).

Также в сообщении подчеркивается, что Москва рассматривает обвинения США в причастности к инциденту в Солсбери как очередную попытку представить Россию безответственной в плане исполнения международных обязательств.

"Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО, обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ", - отметили в МИДе.

Как известно, 8 августа США объявили о введении новых санкций в отношении России из-за так называемого дела Скрипалей. 

Отметим, на прошлой неделе Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил неприятие новых американских санкций в отношении России.

Напомним, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.

 

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Теги: Россия, США, МИД РФ, санкции, санкции против России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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БРОКЕР2018    13.08.2018, 14:31
Оценка:  +4
БРОКЕР2018
как можно доверять мокшинцам, после нарушения будапештского меморандума,
apollon    13.08.2018, 14:57
Оценка:  +3
apollon
ну как бы им и до нельзя было доверять но мы забыли историю и кто последние 350 лет нас окупировал и уничтожал язык культуру и население ...
apollon    13.08.2018, 14:22
Оценка:  +1
apollon
ох и пылают пуканы кремля)))) а это ведь только еще угроза санкций... а когда введу оба пакета доллар будет по 200 а лилипутины что? опять начнут победобесную войнун С КЕМ С БЕЛОРУСАМИ ИЛИ АРМЯНАМИ? только две страны на сегодня под полным котролем рф и еще не в состояниии войны с ней!
VikaGraum    13.08.2018, 14:32
Оценка:  0
VikaGraum
Простите, а зачем РФ начинать войну с теми, кто под ее полным контролем?
apollon    13.08.2018, 14:55
Оценка:  +2
apollon
да потому что в страны которые им не подконтрольны росия сцыт лезть... и что бы показать своему населению какие они сильные и великие... крым рф пыталась трижыд отжать до 2014 но получала отпор и очковала пока не было не протащило януковича а он фсб во все органы страны...
Колишній-східняк    13.08.2018, 14:00
Оценка:  0
Колишній-східняк
Иного ответа и быть не могло.
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