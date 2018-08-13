МИД РФ ответило на обвинения США по Солсбери

В Москве напомнили, что давно ликвидировали все химическое оружие, в отличие от США.

Министерство иностранных дел России прокомментировало введение новых санкций США из-за инцидента с отравлением в британском Солсбери. Сообщение размещено на сайте ведомства в понедельник, 13 августа.

В МИД отметили, что Госдепартамент предпочитает игнорировать тот факт, что Россия завершила программу по уничтожению химоружия, и это прошло под международным контролем в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия (КЗХО).

Также в сообщении подчеркивается, что Москва рассматривает обвинения США в причастности к инциденту в Солсбери как очередную попытку представить Россию безответственной в плане исполнения международных обязательств.

"Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО, обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ", - отметили в МИДе.

Как известно, 8 августа США объявили о введении новых санкций в отношении России из-за так называемого дела Скрипалей.

Отметим, на прошлой неделе Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил неприятие новых американских санкций в отношении России.

Напомним, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.

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