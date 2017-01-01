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Число жертв взрыва на складе оружия в Сирии выросло в два раза

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Десятки людей, среди которых также дети, до сих пор не найдены. Количество погибших, вероятно, будет увеличиваться.
Среди погибших - 17 детей
Среди погибших - 17 детей
Кадр из видео

По меньшей мере 69 человек, среди которых 17 детей, были убиты в результате взрыва, который привел к разрушению здания в Сирии в удерживаемой части повстанцами северо-западной провинции Идлиб. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 13 августа.

Согласно сообщению, в здании в городе Сармада хранились боеприпасы, принадлежащие продавцу оружием. Десятки людей до сих пор не найдены, говорят наблюдатели и корреспонденты. Количество убитых может быть больше.

Несколькими днями ранее в Идлибе при авиаударах сил Асада погибли 25 человек.

 

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Теги: смерть, Сирия, взрыв, жертвы, сирийские повстанцы, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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