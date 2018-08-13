В Германии за убийство осы можно получить штраф в 65 тысяч евро

Дикие животные в ФРГ защищены законом.

В Германии за убийство осы власти могут оштрафовать на сумму от 5 до 65 тысяч евро. Об этом сообщает Bild.

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Дикие животные в ФРГ защищены законом: их нельзя ловить, калечить или убивать без веских причин, гнезда не должны быть повреждены или уничтожены. Также запрещено использование ловушки для насекомых.

Согласно сообщению, среднем такой штраф, который касается вымирающих видов, составляет 50 тысяч евро, а самый большой - 65 тысяч евро. За уничтожение обычных ос штрафы в разных землях составляют от 5 тысяч до 50 тысяч евро.

Штраф составляют от 5 тысяч до 50 тысяч евро bild.de

Bild приводит подробную схему самодельного устройства, чтобы законно поймать осу и не получить “драконовский“ штраф.

“Я не знаю ни одного случая, когда нарушение Федерального закона об охране природы было бы наказано штрафом. На мой взгляд, ловушка, из которой насекомое быстро освобождается, разрешается как профилактическая защита“, - отметил юридический эксперт Отто Бретзингер.

К убийству осы приравнивается и применение ловушки bild.de

Также сказано, что в случае появления осиного гнезда на территории жилья, необходимо обращаться за профессиональной помощью в службы, которые “переселят“ насекомых.

Ранее сообщалось, что мэр французского города официально запретил комаров.