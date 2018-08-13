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В Германии за убийство осы можно получить штраф в 65 тысяч евро

Комментариев: 3
Дикие животные в ФРГ защищены законом.
Самые большие штрафы касаются вымирающих видов
Самые большие штрафы касаются вымирающих видов
depositphotos.com

В Германии за убийство осы власти могут оштрафовать на сумму от 5 до 65 тысяч евро. Об этом сообщает Bild.

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Дикие животные в ФРГ защищены законом: их нельзя ловить, калечить или убивать без веских причин, гнезда не должны быть повреждены или уничтожены. Также запрещено использование ловушки для насекомых.

Согласно сообщению, среднем такой штраф, который касается вымирающих видов, составляет 50 тысяч евро, а самый большой - 65 тысяч евро. За уничтожение обычных ос штрафы в разных землях составляют от 5 тысяч до 50 тысяч евро. 

Штраф составляют от 5 тысяч до 50 тысяч евро
Штраф составляют от 5 тысяч до 50 тысяч евро
bild.de

Bild приводит подробную схему самодельного устройства, чтобы законно поймать осу и не получить “драконовский“ штраф.

“Я не знаю ни одного случая, когда нарушение Федерального закона об охране природы было бы наказано штрафом. На мой взгляд, ловушка, из которой насекомое быстро освобождается, разрешается как профилактическая защита“, - отметил юридический эксперт Отто Бретзингер.

К убийству осы приравнивается и применение ловушки
К убийству осы приравнивается и применение ловушки
bild.de

Также сказано, что в случае появления осиного гнезда на территории жилья, необходимо обращаться за профессиональной помощью в службы, которые “переселят“ насекомых. 

Ранее сообщалось, что мэр французского города официально запретил комаров.

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Теги: Германия, закон, осы, животные, ФРГ
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Комментариев (3)
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Shurat77    13.08.2018, 15:28
Оценка:  0
Shurat77
Плохо кагда законы . почти, не работают (Украина, Россия итд) и плохо когда они работают, но сами законы приняты "укуреными дебилами".
Shurat77    13.08.2018, 15:28
Оценка:  0
Shurat77
кагда=когда
Spoooooock    13.08.2018, 15:08
Оценка:  -2
Spoooooock
"Дикие животные в ФРГ защищены законом." Так вот почему пудыркин в срочном порядке улетает в германию
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