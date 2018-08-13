Пример для Украины. Протесты заробитчан в Румынии

В Румынии началась уже третья волна протестов против наступления правительства на антикоррупционные институты, подтянулись даже румыны, давно уехавшие из страны на заработки.

Румынию часто называют самой коррумпированной страной Европейского союза. Для борьбы с коррупцией в Румынии созданы специальные органы, подобные украинским.

За несколько лет антикоррупционеры показали эффективную работу в Румынии, привлекались к ответственности высшие государственные чиновники и дети олигархов, но сейчас антикоррупционным органам систематически начали вставлять “палки в колеса”.

Воспротивилось этому общество. Массовые протесты собираются, время от времени на протяжении года.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в соседней стране, пока румыны уже устанавливали палатки.

Борьба с коррупцией по-румынски

В Румынии работает Национальный антикоррупционный директорат - аналог нашего Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

С 2006 г. более 90 румынских экс-министров, сенаторов, депутатов были привлечены к ответственности за коррупцию. Под волну антикоррупционных преследований попали даже мелкие чиновники и замаранный в теневых схемах бизнес. В 2013 году были расследованы дела о коррупции 1 тысячи чиновников, в том числе 68 высокопоставленных министров и законодателей. В 2015 году Верховный суд Румынии возбудил уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Виктора Понты из "Социал-демократической партии". Понту обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов.

В 2016 году бизнесмен Александр Амадеску, сын румынского олигарха Дана Амадеску, оказался за решёткой за взятки в румынских судах. В 2017 году на скамье подсудимых оказалась экс-министр туризма Елена Удря и Иоана Бесеску, дочь бывшего президента Румынии Траяна Бесеску, которых обвиняют в мошенничестве, подкупе и коррупционных махинациях во время финансирования избирательной кампании в 2009 году.

Противодействие системы

То есть борьба с коррупцией в Румынии реально работала и это не могло не встретить противодействия политических элит.

В декабре 2016 года на выборах победу одержала коалиция "Социал-демократической партии" и "Альянса либералов и демократов". После прихода к власти румынские эсдеки начали создавать лазейки в антикоррупционном законодательстве для чиновников, которые нарушили закон.

Так и начались протесты. Сначала правящая коалиция внесла изменения в уголовный кодекс Румынии, чтобы освободить из тюрем коррупционеров. Правительство решило не возбуждать уголовные дела против коррупционеров, которые совершили преступления на сумму менее 43 тысяч евро. Под давлением общества, которое устроило многотысячные митинги, власти всё-таки отменили поправки об амнистии коррупционеров. Однако, им удалось спасти от правосудия одного из своих авторитетных соратников. В 2017 году Верховный суд Румынии закрыл дело в отношении социал-демократа Виктора Понты.

Потом социал-демократы предложили ввести штрафы на сумму 200 тысяч евро для провинившихся в коррупции чиновников, вместо отстранения их от должности. Фактически, они решили легализировать откуп за нарушение закона.

Новое наступление власти

В феврале 2018 года сотни тысяч человек ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как 31 января правительство декриминализовало ряд коррупционных преступлений.

Уступив давлению, 5 февраля Кабинет Министров отменил скандальный декрет. Но протесты не утихли – митингующие требовали отставки правительства.

В июле большинство парламентариев высказались за ослабление законодательства в области борьбы с коррупцией. В том же месяце президент в соответствии с решением Конституционного суда уволил главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши.

Министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер потребовал снятия Ковеши с должности несколькими месяцами ранее, однако глава государства отказался от этого шага. После этого Тоадер обратился в Конституционный суд, который в мае постановил, что президент не имеет права на "субъективные решения". Кстати, именно с Ковеши связан самый успешный этап работы Национального антикоррупционного управления.

Протест эмигрантов

Особенность протестов последних дней - румыны, живущие за границей, начали приезжать в страну накануне антиправительственного протеста.

Многие из трех миллионов румын, проживающих за рубежом, заявляют, что они были вынуждены уехать из страны из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия возможностей. За последние 10 лет из 20-миллионной Румынии выехал работать на экономики других государств каждый четвертый.

Местные жители на западе Румынии флагами и баннерами приветствовали соотечественников, прибывающих на автомобилях.

Сотни тысяч румын подписали петицию с требованием принять закон, который запретил бы людям, обвиняемым в коррупции и других правонарушениях, занимать государственные должности.

Румыны ради протестов ехали домой не только из стран Европы, но даже из дальнего зарубежья, США. По данным Всемирного банка, за рубежом живет и работает 3-4 миллиона румын, ежегодно они перечисляют на родину около 5 миллиардов долларов.

"Как-то все началось спонтанно - эмигранты дружно решили собраться. Кто-то кинул клич, и начал подтягиваться народ. Приехали те, кто уже годами живет и работает в странах Европы и даже из США едут. Тысячи километров не помеха. Моя соседка, которая 12 лет работает уборщицей в Германии, сказала, что не могла не приехать. У нее в Бухаресте пожилая мать, сын учится. Она хочет, чтобы ее ребенок и внуки жили на родине, имели профессию и получали достаточно для достойной жизни, а не вкалывали, как она, на чужбине. И таких людей - сотни тысяч. Они говорят: наша страна богатая и красивая, но ей управляют воры, которые только набивают свои карманы. Ни гнева народного, ни наказания из Брюсселя они, похоже, не боятся. Поэтому решили менять власть силой", - рассказал изданию "Страна.юа" румынский журналист Милош Игнат.

Столкновения и палатки

Новые протесты прошли в Румынии уже неспокойно. 10 августа демонстранты вступили в столкновения с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ. Во время столкновений на антиправительственном митинге эмигрантов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте пострадали 440 человек.

Митингующие предприняли новую попытку пробраться через ограждение к зданию правительства. В правоохранителей полетели бутылки и другие предметы. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами.

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу МВД Кармен Дан взять на себя ответственность за ситуацию с насильственным подавлением акции протеста в Бухаресте. Генпрокуратура Румынии по требованию президента открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста. Расследованием также будет заниматься военная прокуратура. Жандармерия Бухареста уже сообщила, что получила указание применить силу против протестующих от столичного префекта.

Протесты продолжаются, они не ограничиваются столицей Румынии, люди вышли на улицу также в других крупных городах страны. Тысячи демонстрантов вышли на улицы городов Клуж-Напока, Констанца, Яссы, Сибиу. Меньшие демонстрации прошли в других городах.

Небольшая часть активистов оставалась на улице всю ночь – об этом сообщают из Бухареста Клуж-Напоки. Так, около полуночи возле префектуры Клуж-Напоки было около 80 человек, которые разбили на площади перед государственным зданием палатку и потребовали встречи с префектом.