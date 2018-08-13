Новая ракета способна уклоняться от радаров и наносить удары по целям с очень высокой точностью, заявили в Минобороны страны.

Иранские военные продемонстрировали в понедельник, 13 августа, баллистическую ракету нового поколения Fateh. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны страны сообщает агентство Tasnim.

Согласно заявлению министра обороны страны Амира Хатами, новая ракета способна уклоняться от радаров и наносить удары по целям с очень высокой точностью. По его словам, массовое производство новой ракеты позволит поддержать обороноспособность страны и пойдет на пользу сдерживанию врагов Ирана.

Министр также подчеркнул, что иранские вооруженные силы никогда не откажутся от планов по развитию собственной ракетной промышленности.

При этом технические характеристики ракеты в сообщении агентства не приводятся.

Cмотрите фотогалерею: Иран представил баллистическую ракету нового поколения

Ранее американские СМИ сообщали, что военные США засекли испытания новой иранской ракеты Fateh-110 во время масштабных военно-морских учений, которые Тегеран проводил в Ормузском проливе. Более 50 малых кораблей тогда занимались отработкой перекрытия движения по проливу.

Вашингтон ранее неоднократно критиковал Иран за развитие ракетной программы. Отсутствие в соглашении по иранской ядерной программе пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к так называемой ядерной сделке с Ираном. Это соглашение было заключено в июле 2015 года Ираном, Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Документ предусматривал ограничение ядерной программы Ирана в обмен на отмену введенных ранее санкций.

В марте 2018 года Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает санкции против Ирана. Первый блок санкций со стороны США вступил в силу 6 августа. Европейские страны и Россия ранее подтвердили свою приверженность ядерной сделке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet