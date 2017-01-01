Экс-президент Армении освобожден из-под ареста

Апелляционный суд объявил недействительным решения ереванского суда первой инстанции, ссылаясь на неприкасаемость экс-президента.

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Армении (1998-2008 гг.) Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в виде ареста. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 13 августа.

Суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

"Апелляционный суд объявил недействительным решения ереванского суда первой инстанции, ссылаясь на неприкасаемость экс-президента", – сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

Роберт Кочарян был освобожден в зале суда.

Напомним, 27 июля суд первой инстанции Еревана арестовал на два месяца Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

Обвинение экс-лидеру Армении были предъявлены в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года демонстрации после президентских выборов, по которому он до сих пор проходил в качестве свидетеля. Тогда погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

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