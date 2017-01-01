В Польше эвакуировали две тысячи человек из-за бомб
Более двух тысяч человек были эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Польское радио в понедельник, 13 августа.
Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов оказались не авиабомбами.
"Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная покрышка с металлоломом", - сказал он.
Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно два километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.
Местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома.
Недавно возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области при проведении работ обнаружили пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны.
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