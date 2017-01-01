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В Польше эвакуировали две тысячи человек из-за бомб

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Саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения. Каждая бомба весила около 300 килограммов.
Опасный груз уже отправился на полигон, где будет подорван
Опасный груз уже отправился на полигон, где будет подорван
RAP

Более двух тысяч человек были эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Польское радио в понедельник, 13 августа.

Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов оказались не авиабомбами.

"Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная покрышка с металлоломом", - сказал он.

Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно два километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.

Местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома.

Недавно возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области при проведении работ обнаружили пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны.

 

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Теги: Польша, бомба, эвакуация, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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