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В Австралии нашли зуб доисторического чудовища

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Находка признана открытием мирового уровня.
Животное, которому принадлежал зуб, значительно превосходило в размерах белую акулу
Животное, которому принадлежал зуб, значительно превосходило в размерах белую акулу
phys.org

В Австралии археолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы. Животное, которому он принадлежал, было в разы крупнее современной белой акулы. Об этом в понедельник, 13 августа, пишет IA ZIK со ссылкой на Phys.org. 

“Я пошел на пляж в поисках окаменелостей, и увидел среди камней что-то блестящее. Оказалось, что из скалы выступал огромный зуб. Я сразу понял, что это важная находка и я должен поделиться ею с другими“, - рассказывает Филипп Мюллел, мужчина, который обнаружил зуб. 

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Об открытии он сообщил в музей Victoria, а куратор коллекции палеонтологии позвоночных Эрих Фицджеральд подтвердил, что 7-сантиметровый зуб принадлежал представителю вида Carcharocles angustidens.

“Это открытие мирового уровня, поскольку до сих пор лишь трижды удавалось найти зубы представителей этого вида. Это первая такая находка в Австралии“, - подчеркнул Фицджеральд.

Находка уникальна также тем, что ученые на месте находки Филиппа Мюллела обнаружили в целом аж 40 зубов, часть которых принадлежит Carcharocles angustidens.

Carcharocles angustidens населяли воды вокруг Австралии примерно 25000000 лет назад. По мнению ученых, они могли достигать до 9 метров и питаться пингвинами и мелкими китообразными. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте акула убила туриста из Чехии.

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Теги: Австралия, находка, доисторическое животное, акула, зуб
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