В Индии ввели чрезвычайный режим из-за ливней

В результате муссонных дождей 245 человек получили ранения, еще 27 числятся пропавшими без вести.

В некоторых регионах Индии, в связи с проливными дождями, был введен режим чрезвычайной ситуации сроком на три дня. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации при МВД Индии.

По последним официальным данным, жертвами муссонных дождей стали 774 человека в 7 штатах Индии. В частности, что в результате разгула стихии 187 человек погибли в штате Керала, 171 - в штате Уттар-Прадеш, 170 в штате Западная Бенгалия,139 - в штате Махараштра, 52 - в штате Гуджарат, 45 - в штате Ассам и 10 - в штате Нагаленд.

Кроме того, 245 человек получили ранения, еще 27 числятся пропавшими без вести.

Ранее в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали более 70 тысяч человек.

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