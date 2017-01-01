В Таджикистане при жесткой посадке вертолета погибли пять человек

В вертолете летели 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец), а также три члена экипажа.

В горах Памира в Таджикистане в результате жесткой посадки вертолета погибли пять человек: трое российских альпинистов и двое членов экипажа - граждан Таджикистана. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на власти Таджикистана.

Еще 12 альпинистов (почти все из России) и один член экипажа получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их эвакуировали в ближайшую больницу.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщил, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах на высоте 4500 метров.

Предварительно причиной аварии стали плохие погодные условия.

Издание уточняет, что на борту вертолета было 15 альпинистов: 13 граждан России, один гражданин Беларуси, один гражданин Испании, а также трое членов экипажа.

Недавно сообщалось, что в Индонезии разбился пропавший самолет – погибли восемь человек.

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