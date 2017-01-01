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США пытаются нанести Турции "удар в спину" - Эрдоган

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Эрдоган подчеркнул, что Турция столкнулась с экономической блокадой. Он отметил, что такое отношение невозможно принять.
Эрдоган считает, что такое отношение невозможно принять
Эрдоган считает, что такое отношение невозможно принять

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Анкаре "удар в спину". Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Hurriyet.

"Мы вместе входим в состав НАТО, но вы (США - ред.) пытаетесь нанести удар в спину своему стратегическому партнеру", - отметил турецкий президент.

Он добавил, что такое отношение невозможно принять.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция столкнулась с экономической блокадой.

Напомним, 10 августа президент США Дональд Трамп заявил, что повысил пошлины на турецкие сталь и алюминий вдвое. Теперь они составят 50 и 20% соответственно.

Турецкая лира упала по отношению к доллару до исторического минимума, а Центробанк Турции планирует выделить около $10,45 млрд на стабилизацию ситуации на рынке.

Эрдоган заявил, что Турция найдет себе новых друзей и союзников, если США не откажутся от "односторонней политики" против Анкары.

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Теги: США, Турция, торговля, Пошлины, международные отношения, Трамп, сталь, алюминий, Дональд Трамп, блокада, Эрдоган, новые пошлины, пошлина, повышение пошлин, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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