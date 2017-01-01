США пытаются нанести Турции "удар в спину" - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Анкаре "удар в спину". Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Hurriyet.
"Мы вместе входим в состав НАТО, но вы (США - ред.) пытаетесь нанести удар в спину своему стратегическому партнеру", - отметил турецкий президент.
Он добавил, что такое отношение невозможно принять.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция столкнулась с экономической блокадой.
Напомним, 10 августа президент США Дональд Трамп заявил, что повысил пошлины на турецкие сталь и алюминий вдвое. Теперь они составят 50 и 20% соответственно.
Турецкая лира упала по отношению к доллару до исторического минимума, а Центробанк Турции планирует выделить около $10,45 млрд на стабилизацию ситуации на рынке.
Эрдоган заявил, что Турция найдет себе новых друзей и союзников, если США не откажутся от "односторонней политики" против Анкары.
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