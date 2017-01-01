В Канаде обстреляли АЗС: трое пострадавших

Один мужчина пострадал во время заправки автомобиля, еще двоих обнаружили рядом с АЗС. Все госпитализированы.

Инцидент произошел на одной из заправок в Торонто CTV News

В Канаде на заправке произошла перестрелка – пострадали три человека, сообщает CTV News.

Инцидент произошел на одной из заправок в Торонто. Предположительно, причиной перестрелки стал конфликт.

По данным СМИ, три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Один мужчина пострадал во время заправки автомобиля, еще двоих обнаружили рядом с АЗС.

Злоумышленники обстреляли заправку и скрылись на двух автомобиля. На месте происшествия работают правоохранители, причины инцидента выясняются.

Недавно в Канаде сотрудники полиции задержали одного подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Фредериктон на востоке страны.

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