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В Канаде обстреляли АЗС: трое пострадавших

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Один мужчина пострадал во время заправки автомобиля, еще двоих обнаружили рядом с АЗС. Все госпитализированы.
Инцидент произошел на одной из заправок в Торонто
Инцидент произошел на одной из заправок в Торонто
CTV News

В Канаде на заправке произошла перестрелка – пострадали три человека, сообщает CTV News.

Инцидент произошел на одной из заправок в Торонто. Предположительно, причиной перестрелки стал конфликт.

По данным СМИ, три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Один мужчина пострадал во время заправки автомобиля, еще двоих обнаружили рядом с АЗС.

Злоумышленники обстреляли заправку и скрылись на двух автомобиля. На месте происшествия работают правоохранители, причины инцидента выясняются.

Недавно в Канаде сотрудники полиции задержали одного подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Фредериктон на востоке страны. 

 

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Теги: Канада, стрельба, АЗС, заправка, госпитализация, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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