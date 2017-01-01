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Главарь ИГИЛ тяжело ранен - СМИ

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Из-за ранения Абу Бакр аль-Багдади фактически не руководит группировкой. На его место был избран Абу Осман аль-Тунисе.
Абу Бакр аль-Багдади прикован к постели
Абу Бакр аль-Багдади прикован к постели
alsumaria.tv

Главарь террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Al-Sumaria.

По данным телеканала, который ссылается на иракский источник в силах безопасности, из-за болезни аль-Багдади фактически не руководит группировкой и прикован к постели.

Отмечено, что на его место был избран Абу Осман аль-Туниси.

По данным источника, аль-Багдади был ранен в июне при атаке иракских ВВС на один из поселков, захваченных ИГ.

Напомним, ранее в Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ.

Перед этим Израиль заявил о ликвидации семи боевиков на границе с Сирией.

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Теги: Ирак, война в Ираке, Сирия, ранение, Исламское государство Ирака и Леванта, ИГИЛ, Исламское государство, война в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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