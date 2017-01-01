ДТП в Мексике: погибли семь человек

Среди жертв годовалый ребенок и молодая девушка, которая только что отпраздновала 15-летие.

В Мексике произошла авария на трассе excelsior.com.mx

В результате ДТП в мексиканском штате Тамаулипас погибли семь человек и четверо получили травмы. Об этом сообщает портал Excelsior.

Отмечается, что столкновение двух легковых машин и трейлера произошло на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Тампико. Погибшие ехали в одной машине. Они возвращались с празднования в муниципалитете Альтамира.

На место аварии прибыли полиция и медики, которые извлекли пострадавших из второй машины и доставили в госпиталь.

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Ранее сообщалось, что в масштабном ДТП под Запорожьем погибли пятеро детей.

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