Трамп: Противники США начали милитаризацию космоса

Американский лидер подчеркнул важность лидерства Штатов в космосе, особенно на фоне успехов зарубежных стран в этом направлении.

Президент США Дональд Трамп призвал развивать военно-космические силы страны, мотивируя это тем, что "противники уже начали милитаризацию космоса". Заявление Трампа на военной базе в штате Нью-Йорк транслировали американские телеканалы.

"Чтобы сохранить военное превосходство Америки, мы должны быть впереди всех. Поэтому мы с гордостью подтверждаем наследие Америки по лидерству в космосе. Наши зарубежные соперники и противники уже начали милитаризацию в космосе", - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что эти страны "очень продвинулись" в этом направлении, но пообещал, что США "очень быстро их догонят и опередят".

Напомним, согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет.

Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

США намерены разместить в космосе элементы системы ПРО

Ранее сообщалось, что США планируют до 2020 года создать космические силы, которые станут шестым родом американских войск.

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