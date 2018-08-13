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Обвинение по делу Манафорта завершило допрос свидетелей

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В течение десяти дней с начала процесса сторона обвинения представляла улики и допросила 27 свидетелей.
Пол Манафорт
Пол Манафорт
 
Обвинение завершило допрос свидетелей по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на прокурора Грега Андреса.

Андерс отметил, что после того, как на протяжении десяти дней 27 свидетелей давали свои показания, обвинение объявило об окончании допроса.

Защита в свою очередь не обозначила, собирается ли она вызывать свидетелей со своей стороны.
 
Напомним, в отношении Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния, США) и в окружном суде столичного округа Колумбия.
 
Политтехнолога, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов в период работы лоббистом на украинскую партию регионов и бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через офшоры.
 
Сторона обвинения настаивает на том, что Манафорт получил в Украине более 60 миллионов долларов за политические консультации.

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Теги: США, суд, обвинение, свидетели, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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