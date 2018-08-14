В РФ остались довольны встречей Путин-Трамп - CNN
Американские и европейские спецслужбы выяснили, что в Кремле удовлетворены итогами встречи лидеров России и США и недоумевают, почему отношения между странами не улучшились.
Разведслужбы США и Запада пришли к выводу, что российские чиновники были удовлетворены саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в разведке.
Отмечается, что "данные выводы, основанные на широком спектре разведданных, указывают на то, что Кремль счел результаты саммита 16 июля более удачными, чем ожидалось".
Источники в разведке подчеркнули, что "Россия особенно удовлетворена тем, как прошла пресс-конференция двух лидеров в Хельсинки".
При этом они отметили, что Москва "недоумевает, почему Трамп не проводит более дружественную политику по отношению к России по его итогам".
Как заявил представитель западной разведки, "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США".
В Белом доме информацию CNN не прокомментировали. Также отказались обсуждать этот вопрос в Национальной разведке.
Напомним, после саммита в Хельсинки США ввели новые санкции против России, связанные с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Напомним, после саммита в Хельсинки США ввели новые санкции против России, связанные с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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