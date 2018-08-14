В РФ остались довольны встречей Путин-Трамп - CNN

Американские и европейские спецслужбы выяснили, что в Кремле удовлетворены итогами встречи лидеров России и США и недоумевают, почему отношения между странами не улучшились.

Разведслужбы США и Запада пришли к выводу, что российские чиновники были удовлетворены саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в разведке.

Отмечается, что "данные выводы, основанные на широком спектре разведданных, указывают на то, что Кремль счел результаты саммита 16 июля более удачными, чем ожидалось". Отмечается, что "данные выводы, основанные на широком спектре разведданных, указывают на то, что Кремль счел результаты саммита 16 июля более удачными, чем ожидалось".

Источники в разведке подчеркнули, что "Россия особенно удовлетворена тем, как прошла пресс-конференция двух лидеров в Хельсинки".

При этом они отметили, что Москва "недоумевает, почему Трамп не проводит более дружественную политику по отношению к России по его итогам".

Как заявил представитель западной разведки, "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США".

В Белом доме информацию CNN не прокомментировали. Также отказались обсуждать этот вопрос в Национальной разведке.



Напомним, после саммита в Хельсинки США ввели новые санкции против России , связанные с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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