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В РФ остались довольны встречей Путин-Трамп - CNN

Комментариев: 1
Американские и европейские спецслужбы выяснили, что в Кремле удовлетворены итогами встречи лидеров России и США и недоумевают, почему отношения между странами не улучшились.
Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин
Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин
 
Разведслужбы США и Запада пришли к выводу, что российские чиновники были удовлетворены саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в разведке.

Отмечается, что "данные выводы, основанные на широком спектре разведданных, указывают на то, что Кремль счел результаты саммита 16 июля более удачными, чем ожидалось".

Источники в разведке подчеркнули, что "Россия особенно удовлетворена тем, как прошла пресс-конференция двух лидеров в Хельсинки".
 
При этом они отметили, что Москва "недоумевает, почему Трамп не проводит более дружественную политику по отношению к России по его итогам".
 
Как заявил представитель западной разведки, "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США".
 
 
В Белом доме информацию CNN не прокомментировали. Также отказались обсуждать этот вопрос в Национальной разведке.

Напомним, после саммита в Хельсинки США ввели новые санкции против России, связанные с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

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Теги: Россия-США, Путин, саммит, встреча, Трамп, Дональд Трамп, разведка, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
подолянин    14.08.2018, 04:43
Оценка:  0
подолянин
Недоумевают, потому, что недоумки. Привыкли россияне одно говорить, а другое делать.А когда это с ними проделывают, они недоумевают.
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