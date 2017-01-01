Маккейн одобрил подписание оборонного бюджета США
Политик тронут тем, что коллеги в Конгрессе решили назвать Закон об ассигнованиях на оборону в его честь.
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, который был назван в его честь. Заявление политика опубликовано на его сайте.
Напомним, в понежельник, 13 августа, Трамп подписал бюджет Пентагона объемом в 717 миллиардов долларов, который носит официальное название Закон об ассигнованиях на оборону в 2019 финансовом году имени Джона Маккейна.
По словам сенатора, в текущем году оборонный бюджет "дает возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему числу угроз".
"Я тронут, что мои коллеги в Конгрессе решили назвать закон моим именем", - отметил политик.
Как сообщал Корреспондент.net, Маккейн страдает от глиобластомы – агрессивной формы опухоли мозга. В сентябре 2017 года политик рассказал о плохих шансах победить рак.
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