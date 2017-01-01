Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Литве строят авиаполигон по стандартам НАТО возле границы с РФ

Комментариев: 0
Военный полигон будет располагаться примерно в 60 километрах от границы с Россией. Его строительство планируют завершить осенью этого года.
В Литве появится военный авиаполигон НАТО
В Литве появится военный авиаполигон НАТО
kam.lt

В литовском городе Казлу-Руда появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI).

Отмечается, что на авиаполигоне самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка кадров для военно-воздушных сил.

Его строительство началось в 2017 году, а окончание намечено на осень этого года. К проекту привлечено инженерное подразделение ВВС США RED HORSE.

В Минобороны Литвы подчеркнули, что завершение строительства полигона и улучшение воздушных возможностей на территории страны "внесет вклад в политику сдерживания".

Также сообщается, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы установило над авиаполигоном бесполетные зоны для гражданского воздушного транспорта.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в НАТО объявили о создании новой стратегии Военно-воздушных сил, которая предусматривает реагирование как на современные, так и на возможные будущие вызовы безопасности стран-членов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, НАТО, ВВС, фото, Литва, строительство, полигон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь