В Литве строят авиаполигон по стандартам НАТО возле границы с РФ

Военный полигон будет располагаться примерно в 60 километрах от границы с Россией. Его строительство планируют завершить осенью этого года.

В литовском городе Казлу-Руда появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI). Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI).

Отмечается, что на авиаполигоне самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка кадров для военно-воздушных сил.

Его строительство началось в 2017 году, а окончание намечено на осень этого года. К проекту привлечено инженерное подразделение ВВС США RED HORSE.

В Минобороны Литвы подчеркнули, что завершение строительства полигона и улучшение воздушных возможностей на территории страны "внесет вклад в политику сдерживания".

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