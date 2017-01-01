В Литве строят авиаполигон по стандартам НАТО возле границы с РФ
В литовском городе Казлу-Руда появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
Отмечается, что на авиаполигоне самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка кадров для военно-воздушных сил.
Его строительство началось в 2017 году, а окончание намечено на осень этого года. К проекту привлечено инженерное подразделение ВВС США RED HORSE.
В Минобороны Литвы подчеркнули, что завершение строительства полигона и улучшение воздушных возможностей на территории страны "внесет вклад в политику сдерживания".
Cмотрите фотогалерею: В Литве строят авиаполигон по стандартам НАТО возле границы с РФ
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