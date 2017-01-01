В США уволили агента ФБР за критику Трампа

Поводом для увольнения Питера Строка стала его переписка с юристом ФБР Лизой Пейдж, в которой он упоминал американского лидера.

Федеральное бюро расследований уволило агента Питера Строка, который во время президентской компании 2016 года критиковал Трампа в текстовых сообщениях. Об этом сообщает Reuters

Напомним, Строк, участвовавший в расследовании команды спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, обменивался СМС-сообщениями со своей коллегой и любовницей Лизой Пейдж, в которых критически высказывался о возможном президентстве Трампа. Напомним, Строк, участвовавший в расследовании команды спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, обменивался СМС-сообщениями со своей коллегой и любовницей Лизой Пейдж, в которых критически высказывался о возможном президентстве Трампа.

Адвокат Строка Айтан Гольман заявил, что проработавшего 21 год в спецслужбе сотрудника наказали "за политические высказывания, которые защищены Первой поправкой".

По его словам, в ходе внутреннего дисциплинарного производства речь шла об отстранении Строка от выполнения обязанностей на 60 дней и понижении его в должности.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение в Twitter, написав "наконец-то его уволили".

Позже Минюст США раскритиковал Коми за "просчеты" по делу Клинтон, а также отметил неподобающее поведение сотрудников ведомства , в частности, Питера Строка и Лизы Пейдж, причастных к расследованию.