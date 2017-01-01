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В США уволили агента ФБР за критику Трампа

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Поводом для увольнения Питера Строка стала его переписка с юристом ФБР Лизой Пейдж, в которой он упоминал американского лидера.
Питер Строк
Питер Строк
 
Федеральное бюро расследований уволило агента Питера Строка, который во время президентской компании 2016 года критиковал Трампа в текстовых сообщениях. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, Строк, участвовавший в расследовании команды спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, обменивался СМС-сообщениями со своей коллегой и любовницей Лизой Пейдж, в которых критически высказывался о возможном президентстве Трампа. 

Адвокат Строка Айтан Гольман заявил, что проработавшего 21 год в спецслужбе сотрудника наказали "за политические высказывания, которые защищены Первой поправкой".
 
По его словам, в ходе внутреннего дисциплинарного производства речь шла об отстранении Строка от выполнения обязанностей на 60 дней и понижении его в должности.
 
Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение в Twitter, написав "наконец-то его уволили".
 
Напомним, в мае 2017 года Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми за "неэффективное руководство бюро".
 
Позже Минюст США раскритиковал Коми за "просчеты" по делу Клинтон, а также отметил неподобающее поведение сотрудников ведомства, в частности, Питера Строка и Лизы Пейдж, причастных к расследованию.
 
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Теги: США, ФБР, выборы в США, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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