В США уволили агента ФБР за критику Трампа
Поводом для увольнения Питера Строка стала его переписка с юристом ФБР Лизой Пейдж, в которой он упоминал американского лидера.
Федеральное бюро расследований уволило агента Питера Строка, который во время президентской компании 2016 года критиковал Трампа в текстовых сообщениях. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, Строк, участвовавший в расследовании команды спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, обменивался СМС-сообщениями со своей коллегой и любовницей Лизой Пейдж, в которых критически высказывался о возможном президентстве Трампа.
Адвокат Строка Айтан Гольман заявил, что проработавшего 21 год в спецслужбе сотрудника наказали "за политические высказывания, которые защищены Первой поправкой".
По его словам, в ходе внутреннего дисциплинарного производства речь шла об отстранении Строка от выполнения обязанностей на 60 дней и понижении его в должности.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение в Twitter, написав "наконец-то его уволили".
Напомним, в мае 2017 года Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми за "неэффективное руководство бюро".
Позже Минюст США раскритиковал Коми за "просчеты" по делу Клинтон, а также отметил неподобающее поведение сотрудников ведомства, в частности, Питера Строка и Лизы Пейдж, причастных к расследованию.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент