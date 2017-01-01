В Британии на ходу перевернулся автобус: десятки пострадавших
Сорок один человек, из них семеро детей, пострадал в результате ДТП с пассажирским автобусом в Англии. Об этом вечером 13 августа сообщил телеканал Sky News.
Инцидент произошел в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.
Трое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы. Чтобы достать некоторых людей из автобуса, спасателям пришлось привлечь спецсредства.
Также среди пострадавших было семеро детей.
"Среди десятков пострадавших трое человек получили серьезные травмы, а ряд других были доставлены в больницу с незначительными травмами", - отмечается в сообщении.
Медики также сообщили, что на месте происшествия была беременная женщина, которая родила мальчика прямо на месте аварии.
В этот же день в Каменском на ходу из маршрутки выпала женщина. Пострадавшая получила ссадины и ушибы, но к водителю претензий не имеет. Он оплатит ее лечение.
Ранее сообщалось, что ночью в Одесской области маршрутка врезалась в фуру: водитель погиб, пострадали семь из 14 пассажиров.
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