В Британии на ходу перевернулся автобус: десятки пострадавших

Среди пассажиров была беременная женщина. Она родила ребенка прямо на трассе. Троих людей вытаскивали из автобуса с помощью спецсредств.

Сорок один человек, из них семеро детей, пострадал в результате ДТП с пассажирским автобусом в Англии. Об этом вечером 13 августа сообщил телеканал Sky News.

Инцидент произошел в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.

Трое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы. Чтобы достать некоторых людей из автобуса, спасателям пришлось привлечь спецсредства.

Также среди пострадавших было семеро детей.

"Среди десятков пострадавших трое человек получили серьезные травмы, а ряд других были доставлены в больницу с незначительными травмами", - отмечается в сообщении.

Медики также сообщили, что на месте происшествия была беременная женщина, которая родила мальчика прямо на месте аварии.

В этот же день в Каменском на ходу из маршрутки выпала женщина. Пострадавшая получила ссадины и ушибы, но к водителю претензий не имеет. Он оплатит ее лечение.

Ранее сообщалось, что ночью в Одесской области маршрутка врезалась в фуру: водитель погиб, пострадали семь из 14 пассажиров.

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