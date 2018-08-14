Оборонный бюджет США: Украина дадут летальную оружие на $ 250 миллионов
Президент США Дональд Трамп подписал об оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.
На военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов.
В 2018 году после длительных переговоров Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin стоимостью 47 миллионов долларов.
США помогают развивать украинскую сферу безопасности.
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Это касается предоставления некоторых видов оборонительного вооружения, военных транспортных средств, учений и тренировок украинских военных на украинских полигонах, а также помощь в сфере военной медицины.
В оборонном бюджете на 2019 год напоминают, что Национальную оборонную стратегию США определяют Китай и Россия - главные стратегические соперники страны, которые угрожают ее безопасности, а также безопасности ее союзников.
Оборонный бюджет США на 2019 год назван в честь председателя сенатского комитета по вопросам Вооруженных сил Джона Маккейна.
В 2017 году у Джона Маккейна диагностировали смертельную форму рака мозга.
Маккейн считается другом Украины и сторонником предоставления Киеву вооружения.
В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
На сайте комитета Сената по вооруженным силам , что 50 млн долларов из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.
В сообщении четко не указывается, какое именно оружие будет предоставлено Украине в 2019 году.
Помощь Украине предоставят в рамках содействия усилению безопасности союзников и партнеров США в мире.
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Документ продлевает действие всех действующих запретов и ограничений на военное сотрудничество США с Россией.
На фоне последних скандалов вокруг отношения Дональда Трампа к НАТО, в законе о бюджете четко указано, что США будет выполнять все взятые на себя обязательства в рамках альянса.
Однако это не касается Турции, с которой у США в последнее время существенно ухудшились отношения.
Отдельным пунктом закона о бюджете прописан запрет на поставку Турции истребителей F-35.
Напомним, в Китае возмутились новым оборонным бюджетом США. В Пекине остро отреагировали на негативные заявления относительно КНР, которые содержатся в оборонном бюджете.