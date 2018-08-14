Оборонный бюджет США: Украина дадут летальную оружие на $ 250 миллионов

Президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2019 размером 716 миллиардов долларов, 250 миллионов из которых выделяют на оборону Украины.

Президент США Дональд Трамп подписал об оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.

На военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов.

В 2018 году после длительных переговоров Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin стоимостью 47 миллионов долларов.

США помогают развивать украинскую сферу безопасности.

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Это касается предоставления некоторых видов оборонительного вооружения, военных транспортных средств, учений и тренировок украинских военных на украинских полигонах, а также помощь в сфере военной медицины.

В оборонном бюджете на 2019 год напоминают, что Национальную оборонную стратегию США определяют Китай и Россия - главные стратегические соперники страны, которые угрожают ее безопасности, а также безопасности ее союзников.

Оборонный бюджет США на 2019 год назван в честь председателя сенатского комитета по вопросам Вооруженных сил Джона Маккейна.

В 2017 году у Джона Маккейна диагностировали смертельную форму рака мозга.

Маккейн считается другом Украины и сторонником предоставления Киеву вооружения.

В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.

На сайте комитета Сената по вооруженным силам , что 50 млн долларов из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

В сообщении четко не указывается, какое именно оружие будет предоставлено Украине в 2019 году.

Помощь Украине предоставят в рамках содействия усилению безопасности союзников и партнеров США в мире.

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Документ продлевает действие всех действующих запретов и ограничений на военное сотрудничество США с Россией.

На фоне последних скандалов вокруг отношения Дональда Трампа к НАТО, в законе о бюджете четко указано, что США будет выполнять все взятые на себя обязательства в рамках альянса.

Однако это не касается Турции, с которой у США в последнее время существенно ухудшились отношения.

Отдельным пунктом закона о бюджете прописан запрет на поставку Турции истребителей F-35.

Напомним, в Китае возмутились новым оборонным бюджетом США. В Пекине остро отреагировали на негативные заявления относительно КНР, которые содержатся в оборонном бюджете.

