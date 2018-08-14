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Оборонный бюджет США: Украина дадут летальную оружие на $ 250 миллионов

Комментариев: 15
Президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2019 размером 716 миллиардов долларов, 250 миллионов из которых выделяют на оборону Украины.
США помогают развивать украинскую сферу безопасности
США помогают развивать украинскую сферу безопасности
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал об оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.

На военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов.

В 2018 году после длительных переговоров Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin стоимостью 47 миллионов долларов.

США помогают развивать украинскую сферу безопасности.

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Это касается предоставления некоторых видов оборонительного вооружения, военных транспортных средств, учений и тренировок украинских военных на украинских полигонах, а также помощь в сфере военной медицины.

В оборонном бюджете на 2019 год напоминают, что Национальную оборонную стратегию США определяют Китай и Россия - главные стратегические соперники страны, которые угрожают ее безопасности, а также безопасности ее союзников.

Оборонный бюджет США на 2019 год назван в честь председателя сенатского комитета по вопросам Вооруженных сил Джона Маккейна.

В 2017 году у Джона Маккейна диагностировали смертельную форму рака мозга.

Маккейн считается другом Украины и сторонником предоставления Киеву вооружения.

В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.

На сайте комитета Сената по вооруженным силам , что 50 млн долларов из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

В сообщении четко не указывается, какое именно оружие будет предоставлено Украине в 2019 году.

Помощь Украине предоставят в рамках содействия усилению безопасности союзников и партнеров США в мире.

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Документ продлевает действие всех действующих запретов и ограничений на военное сотрудничество США с Россией.

На фоне последних скандалов вокруг отношения Дональда Трампа к НАТО, в законе о бюджете четко указано, что США будет выполнять все взятые на себя обязательства в рамках альянса.

Однако это не касается Турции, с которой у США в последнее время существенно ухудшились отношения.

Отдельным пунктом закона о бюджете прописан запрет на поставку Турции истребителей F-35.

Напомним, в Китае возмутились новым оборонным бюджетом США. В Пекине остро отреагировали на негативные заявления относительно КНР, которые содержатся в оборонном бюджете.
 

BBC Украина
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Теги: бюджет, обороный бюджет, США, Трамп, оружие, Военная помощь США Украине, помощь
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (15)
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ThaiFever    14.08.2018, 15:07
Оценка:  0
ThaiFever
Странно в оригинале ВВС написано 50 млн . "Оборонный бюджет США: Украине выделят $50 миллионов на летальное оружие"
asfd0    14.08.2018, 15:05
Оценка:  -1
asfd0
Не дадут, а опять пообещают.
direktor_b    14.08.2018, 14:57
Оценка:  +2
direktor_b
Що за бурят писав заголовок до статті)))
Abnormal_freak    14.08.2018, 14:58
Оценка:  -1
Abnormal_freak
да вот именно, что пора переходить с кириллицы на вменяемый инглиш, что бы не было проблем. протестуют лишь те, кто не в состоянии выучить международный.
Abnormal_freak    14.08.2018, 15:00
Оценка:  -1
Abnormal_freak
лично я давно все новости читаю на инглише, но захожу на бигмир как на национальный ресурс. но я был бы искренне рад, если бы мы, как и все страны перешли на инглиш, как например евроньюз.
direktor_b    14.08.2018, 15:04
Оценка:  +4
direktor_b
Як писав Шевченко чужого навчайся й свого не цурайся...
Abnormal_freak    14.08.2018, 15:04
Оценка:  -1
Abnormal_freak
Английский язык очень свободолюбивый, в отличие от жесткой кириллической речи. Нам это очень подходит английский. Даже более чем можно было бы предположить.
direktor_b    14.08.2018, 15:12
Оценка:  0
direktor_b
Мені подобається українська мова,й приємно що в великих містах все частіше на ній розмовляють,це вже не рахується якимсь селом,як нам постійно нав'язуватли мокші...
Abnormal_freak    14.08.2018, 15:19
Оценка:  0
Abnormal_freak
весь цивилизованный мир использует инглиш, нужно развиваться а не менять кириллицу на кириллицу
Abnormal_freak    14.08.2018, 15:20
Оценка:  0
Abnormal_freak
мокши смеются, когда нам вместо инглиша, парят мокшанский более ранней версии
direktor_b    14.08.2018, 14:58
Оценка:  +1
direktor_b
Украина дадут летальное оружие....это эпик)))))
direktor_b    14.08.2018, 15:00
Оценка:  +1
direktor_b
Сори..,, Украина дадут летальную оружие,,так написано))))
Abnormal_freak    14.08.2018, 15:02
Оценка:  -1
Abnormal_freak
скорее всего это не точный перевод с английского, учитывая что это ньюз от ввс
ThaiFever    14.08.2018, 15:08
Оценка:  +1
ThaiFever
Abnormal_freak - ВВС все правильно написано на странице по русски "Оборонный бюджет США: Украине выделят $50 миллионов на летальное оружие"
Abnormal_freak    14.08.2018, 14:57
Оценка:  -1
Abnormal_freak
четверть миллиарда это огромная сумма. большое спасибо
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