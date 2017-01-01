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В Китае из-за тайфуна эвакуировали 10 городов

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Около 21 тысячи рыболовецких суден были отозваны в порт из-за мощного тайфуна. Почти 205 тысяч человек были эвакуированы.
На востоке Китая из-за тайфуна массово эвакуировали жителей
На востоке Китая из-за тайфуна массово эвакуировали жителей
xinhuanet.com

На восточное побережье Китая обрушился тайфун Яги. В связи с чем власти экстренно эвакуировали 200 тысяч человек, сообщает 13 августа Channel News Asia.

"В общей сложности 204 949 человек в 10 городах, включительно с Тайчжоу, Чжоушань и Веньчжоу, были эвакуированы, около 21 тысячи рыболовецких судов были отозваны назад в порт", - говорится в сообщении.

Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди. Однако потом в движении по направлению к центральной части страны сила его будет ослабевать и он направится на северо-запад.

Как сообщалось, пару дней назад в Китае также произошло землетрясение магнитудой пять баллов. 

Напомним, в начале августа на Шанхай обрушился мощный тайфун, были эвакуированы 130 тыс. человек.

 

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Теги: Китай, эвакуация, тайфун, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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