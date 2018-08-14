В городах Швеции неизвестные подожгли десятки автомобилей
Десятки автомобилей оказались сгорели пламенем в ночь на вторник, 14 августа, на юго-западе Швеции. Пожары произошли в городах Гетеборг, Мальмё, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.
"Нельзя исключать, что это был организованный поджог", – заявили в полиции.
По предварительным данным, только в Гетеборге сгорели не менее 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах, уточнил координатор экстренных служб в этом городе.
В Тролльхеттане около 40 молодых люди в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.
В полиции также не исключили, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через соцсети. Пока нет сообщений о проведенных полицией задержаниях, также нет информации о пострадавших людях.
Известно о свидетельствах очевидцев, рассказывающих о молодых людях в масках и черной одежде, которые шли от машины к машине, разбивали стекла, лили внутрь воспламеняющиеся жидкости, а затем поджигали. Они избирали местом поджога парковки возле торговых центров или больниц.
В Twitter стали появляться публикации видео, где видно, как люди в черной одежде ходят между автомобилей на парковке, а также полыхающие автомобили.
Sinnesjukt vilka pack #fr"olunda #hj"allbo #g"oteborg pic.twitter.com/cseqaRYR6H— Johan Jansson (@JJohanJJansson) 13 августа 2018 г.
13 августа 2018 г.
Напомним, в Берлине неизвестный поджег двух бездомных. Инцидент произошел на вокзале Шеневайде. Мужчины 47 и 62 лет госпитализированы с тяжелыми ожогами.
Источник: Русская служба Deutsche Welle