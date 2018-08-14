Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В городах Швеции неизвестные подожгли десятки автомобилей

Комментариев: 1
В Гетеборге сгорели около 90 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах. В городе Тролльхетанн поджигатели кидали камни в полицейских.

Десятки автомобилей оказались сгорели пламенем в ночь на вторник, 14 августа, на юго-западе Швеции. Пожары произошли в городах Гетеборг, Мальмё, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.

"Нельзя исключать, что это был организованный поджог", – заявили в полиции.

По предварительным данным, только в Гетеборге сгорели не менее 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах, уточнил координатор экстренных служб в этом городе.

В Тролльхеттане около 40 молодых люди в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.

В полиции также не исключили, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через соцсети. Пока нет сообщений о проведенных полицией задержаниях, также нет информации о пострадавших людях.

Известно о свидетельствах очевидцев, рассказывающих о молодых людях в масках и черной одежде, которые шли от машины к машине, разбивали стекла, лили внутрь воспламеняющиеся жидкости, а затем поджигали. Они избирали местом поджога парковки возле торговых центров или больниц.

В Twitter стали появляться публикации видео, где видно, как люди в черной одежде ходят между автомобилей на парковке, а также полыхающие автомобили.

 
 
Ранее в Греции полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике, где в результате лесных пожаров погиб 91 человек.

Напомним, в Берлине неизвестный поджег двух бездомных. Инцидент произошел на вокзале Шеневайде. Мужчины 47 и 62 лет госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Швеция, видео, полиция, огонь, пожар, поджог, поджег
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    14.08.2018, 09:55
Оценка:  0
Woodbrother
Как только россия исчезнет с карты мира, так все поджоги, теракты и войны в мире прекратяться.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь