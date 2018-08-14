В Китае возмутились новым оборонным бюджетом США

В Пекине остро отреагировали на негативные заявления относительно КНР, которые содержатся в оборонном бюджете.

В МИД Китая высказали протест в связи с политикой США telegraf.com.ua

МИД Китая заявило о резком недовольстве, которое вызвало в Пекине негативное упоминание о КНР в оборонном бюджете США на 2019 год. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу.

"Мы заявляем об остром недовольстве в связи с тем, что, несмотря на решительные протесты Китая, в США принят и подписан закон об обороне на 2019 с негативным содержанием по отношению к Китаю", - говорится в распространенном заявлении представителя МИД КНР Лу Кана.

В нем Китай призывает Соединенные Штаты "отказаться от идей времен холодной войны", дать правильную оценку китайско-американским отношениям, соблюдать принцип признания существования одного Китая, не допускать негативных заявлений по КНР, "чтобы избежать причинения вреда китайско-американским отношениям и двустороннему сотрудничеству в важных сферах ".

Как стало известно, в утвержденном США оборонном бюджете упоминаются китайские компании ZTE и Huawei Technologies, которые, по оценке американской стороны, могут обходить механизм контроля над иностранными инвестициями в США и получают доступ к современным технологиям, которые имеют двойное назначение. В связи с этим в бюджете предусмотрено усиление контроля со стороны американского Комитета по иностранным инвестициям.

Также проект оборонного бюджета предусматривал ежегодное представление доклада о деятельности Китая, включая его усилия по оказанию влияния на американские “СМИ, культурные учреждения, бизнес, академическое и политическое сообщества”. Он ограничивает фонды Пентагона по реализации китайских языковых программ в американских университетах. В частности, это касается тех программ, которые получают финансирование от китайского правительства.

Кроме того, проект предусматривает развитие оборонных связей США с Индией и Тайванем при одновременном сокращении оборонного сотрудничества с Китаем, включая проведение совместных военных учений.

Напомним, в понедельник, 13 августа, Дональд Трамп подписал бюджет Пентагона объемом в 717 миллиардов долларов.

Напомним, ранее отношения между Китаем и США обострились из-за взаимных пошлин.

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