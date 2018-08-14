США назвали условия отмены новых санкций против РФ

Россия может не волноваться о новом раунде санкций, если выполнит условия США по химоружию, заявили в Госдепе.

Старший сотрудник Госдепартамента США назвал требования, при выполнении которых с России могут снять санкции по делу Скрипалей, сообщает Громадське.

Представитель Госдепа отметил, что согласно закону “О санкциях химического и биологического оружия“ с России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий. Читай также: Путин назвал нелегитимными новые санкции против РФ

Первым условием является то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать ее в нарушение международного права.

Второе. Россия к моменту окончания 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше принимать участия в “такой деятельности“.

Третье условие. Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что Россия не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.

“Если эти критерии будут соблюдены, они не должны волноваться о новом раунде санкций“, - сказал представитель Госдепа.

Накануне Министерство иностранных дел России прокомментировало введение новых санкций США из-за инцидента с отравлением в британском Солсбери. В Москве напомнили, что давно ликвидировали все химическое оружие, в отличие от США.

А на прошлой неделе Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил неприятие новых американских санкций в отношении России.