Автомобиль врезался в ограду парламента Британии

Неизвестный протаранил ограждение британского парламента в Лондоне, пострадали несколько человек.

Утром во вторник, 14 августа, автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента в Лондоне, несколько человек пострадали, сообщает местная полиция в Twitter.

"Несколько пешеходов получили травмы", - говорится в сообщении.

"Сегодня в 07:37 автомобиль врезался в ограждения здания парламента. Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия", - указывается в сообщении.

Scotland Yard: "At 0737hrs a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene." pic.twitter.com/hrh0qZgZL8 — talkRADIO (@talkRADIO) 14 августа 2018 г.

Все улицы, прилегающие к Парламентской площади, в данный момент перекрыты для движения автотранспорта. На месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.

Westminster Locked down after car crash outside Parliament pic.twitter.com/r1VOIi4koK — Ashley Vora (@Voraa_) 14 августа 2018 г.

Как сообщалось, в конце июля полиция Лондона и неизвестные вооруженные люди в масках устроили перестрелку в районе Форест-гейт недалеко от футбольного стадиона.

Ранее в лондонском метро двое неизвестных напали на бывшего посла Великобритании в США и ФРГ Кристофера Мейера.

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