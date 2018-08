Автомобиль врезался в ограду парламента Британии

Утром во вторник, 14 августа, автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента в Лондоне, несколько человек пострадали, сообщает местная полиция в Twitter.

"Несколько пешеходов получили травмы", - говорится в сообщении.

"Сегодня в 07:37 автомобиль врезался в ограждения здания парламента. Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия", - указывается в сообщении.

Scotland Yard: "At 0737hrs a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene." pic.twitter.com/hrh0qZgZL8