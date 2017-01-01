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Автомобиль врезался в ограду парламента Британии

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Неизвестный протаранил ограждение британского парламента в Лондоне, пострадали несколько человек.

Утром во вторник, 14 августа, автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента в Лондоне, несколько человек пострадали, сообщает местная полиция в Twitter.

"Несколько пешеходов получили травмы", - говорится в сообщении.

"Сегодня в 07:37 автомобиль врезался в ограждения здания парламента. Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия", - указывается в сообщении.

Все улицы, прилегающие к Парламентской площади, в данный момент перекрыты для движения автотранспорта. На месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.

Как сообщалось, в конце июля полиция Лондона и неизвестные вооруженные люди в масках устроили перестрелку в районе Форест-гейт недалеко от футбольного стадиона. 

Ранее в лондонском метро двое неизвестных напали на бывшего посла Великобритании в США и ФРГ Кристофера Мейера.

 

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Теги: Лондон, полиция, парламент, Великобритания, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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