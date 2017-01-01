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В Афганистане талибы разгромили военную базу: десятки погибших

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Более 50 военнослужащих попали в плен боевиков. Также, по разным данным, от 20 до 43 были убиты.
Боевики Талибана регулярно совершают теракты
Боевики Талибана регулярно совершают теракты
Getty Images

На севере Афганистана боевики движения Талибан атаковали военный лагерь в городе Гормач. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает УНН.

Боевики при нападении использовали тяжелое вооружение, и в результате им удалось установить контроль над лагерем. Об этом СМИ заявил пресс-секретарь командующего 209-й бригадой Шахин ВС Афганистана Ханифа Резаи.

На момент нападения в лагере находились 70 военнослужащих, более 20 из них погибли и получили ранения, остальные попали в плен.

Движение Талибан сообщило, что в результате атаки на лагерь погибли 43 и ранения получили 17 военных. Более 50 военнослужащих взято в плен.

Ранее в Афганистане при атаке смертника на конвой погибли три солдата НАТО.

Перед этим сообщалось, что в результате нападения на правительственное здание в городе Джелалабад на востоке Афганистана погибли 26 человек, еще 31 ранен.

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Теги: Афганистан, смерть, Талибан, плен, жертвы, военные
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Источник: korrespondent.net

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