В Афганистане талибы разгромили военную базу: десятки погибших

Более 50 военнослужащих попали в плен боевиков. Также, по разным данным, от 20 до 43 были убиты.

На севере Афганистана боевики движения Талибан атаковали военный лагерь в городе Гормач. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает УНН.

Боевики при нападении использовали тяжелое вооружение, и в результате им удалось установить контроль над лагерем. Об этом СМИ заявил пресс-секретарь командующего 209-й бригадой Шахин ВС Афганистана Ханифа Резаи.

На момент нападения в лагере находились 70 военнослужащих, более 20 из них погибли и получили ранения, остальные попали в плен.

Движение Талибан сообщило, что в результате атаки на лагерь погибли 43 и ранения получили 17 военных. Более 50 военнослужащих взято в плен.

Ранее в Афганистане при атаке смертника на конвой погибли три солдата НАТО.

Перед этим сообщалось, что в результате нападения на правительственное здание в городе Джелалабад на востоке Афганистана погибли 26 человек, еще 31 ранен.

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