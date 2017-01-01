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Северная Корея остановила выдачу туристических виз

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Популярный среди западных туристов туроператор сообщил о соответствующем "указании сверху".
В ближайшие недели туристам в Северной Корее не будут рады
В ближайшие недели туристам в Северной Корее не будут рады

Власти Северной Кореи приказали приостановить обработку текущих заявок на визы для иностранных туристов. Об этом сообщает AFP cо ссылкой на туроператора Koryo Tours во вторник, 14 августа.

Популярный среди западных туристов, желающих посетить КНДР, туроператор сообщил о соответствующем "указании сверху".

О причинах такой меры не сообщается, но заявки будут заморожены до 9 сентября – 70-й годовщины со дня образования КНДР.

Северная Корея прекратила обработку туристических виз для иностранцев в преддверии юбилейной годовщины (образования республики – ред.) в следующем месяце, – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что КНДР и Южная Корея договорились о месте и дате проведения следующего саммита своих лидеров – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Напомним, 14 июня делегации Южной Кореи и КНДР заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации.

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Теги: туризм, Северная Корея, Визы, туристы, виза, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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