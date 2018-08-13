У 22-летнего финского миллионера выманили биткоинов на $24 млн

Правоохранители почти семь месяцев отслеживали денежный след, прежде, чем вышли на мошенников из Таиланда.

В Финляндии 22-летний миллионер Аарни Отава Саарима потерял 5564 биткоина, став жертвой мошенников из Таиланда. Об этом 13 августа сообщает Mashable.

Отмечается, что группа преступников из Таиланда убедила Сааримама перевести им крупную сумму в биткоинах. Мужчина полагал, что инвестирует в акции местных компаний. Однако, как выяснил отдел пресечения преступности Таиланда, мошенники обменяли криптовалюту на тайские деньги и распределили их по счетам, потратив часть средств на недвижимость.

В полиции установили, что преступная группа состояла из девяти человек, включая известного тайского актера Джиратписита Джаравиджит и двух его братьев и сестер. Тот факт, что биткоины вовлечены в дело о мошенничестве, сильно осложнил ситуацию для следователей.

"Нам пришлось тщательно изучить документы и проследить денежный след. Потребовалось почти семь месяцев, чтобы получить ордер на арест первой группы", - заявил заместитель командующего CSD Пол Кол Чакрит.

Ранее в Таиланде грабители забрали у россиян биткоины на $100 тысяч.

Напомним, в Харьковской области грабители, ворвавшись в дом к веб-дизайнеру и угрожая ему физической расправой, потребовали перевести на их счет 15 биткоинов.

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