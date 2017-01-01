В Италии обрушился автомобильный мост, свыше 20 погибших
На севере Италии в Генуе обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает Mirror.
Недалеко от города Генуя в Италии обвалился автомобильный мост. Во время обрушения на мосту находились автомобили. Спасатели говорят, по меньшей мере, о 20 людях.
Экстренные службы пытаются эвакуировать застрявших людей.
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Как отмечает ВВС, глава местной службы скорой помощи сообщает, что есть “десятки погибших“. Обрушившийся участок в основном упал на железнодорожные пути, вместе в автомобилями и грузовиками.
Как сообщает британский телеканал Sky News, существуют основания полагать, что около 10 транспортных средств находились на 200-метровой части моста, которая обрушилась в результате неожиданного и разрушительного шторма.
Движение по мосту временно остановлено. В результате обрушения у моста отсутствует пролет длиной около сотни метров. Причины обрушения выясняются.
Ecco qualche altra foto di #ponte #morandi #genova #crollo #autostrade pic.twitter.com/3fm9ijra8R— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) 14 августа 2018 г.
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 августа 2018 г.
Si capisce meglio la portata con questo video #pontemorandi #genova #video #crollo pic.twitter.com/c4XFXm4HuC— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) 14 августа 2018 г.
#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 августа 2018 г.
Напомним, 1 августа в американском Далласе обвалилась двухэтажная парковка. Более 20 машин упали и превратились в металлолом.