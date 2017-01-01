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В Италии обрушился автомобильный мост, свыше 20 погибших

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Причины обрушения выясняются, спасатели эвакуируют застрявшие авто.
В Италии обрушился автомобильный мост, свыше 20 погибших
© twitter.com/BattelliSergio
Фото 1/7
  • Причиной обрушения мог послужить сильный шторм
  • Причиной обрушения мог послужить сильный шторм
  • Причиной обрушения мог послужить сильный шторм
  • Причиной обрушения мог послужить сильный шторм
  • Причиной обрушения мог послужить сильный шторм
  • Причиной обрушения мог послужить сильный шторм
  • Причиной обрушения мог послужить сильный шторм
В Италии обрушился автомобильный мост, свыше 20 погибших
Причиной обрушения мог послужить сильный шторм
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На севере Италии в Генуе обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает Mirror.

Недалеко от города Генуя в Италии обвалился автомобильный мост. Во время обрушения на мосту находились автомобили. Спасатели говорят, по меньшей мере, о 20 людях.

Экстренные службы пытаются эвакуировать застрявших людей. 

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Как отмечает ВВС, глава местной службы скорой помощи сообщает, что есть “десятки погибших“. Обрушившийся участок в основном упал на железнодорожные пути, вместе в автомобилями и грузовиками.

Как сообщает британский телеканал Sky News, существуют основания полагать, что около 10 транспортных средств находились на 200-метровой части моста, которая обрушилась в результате неожиданного и разрушительного шторма.

Движение по мосту временно остановлено. В результате обрушения у моста отсутствует пролет длиной около сотни метров. Причины обрушения выясняются.

Напомним, 1 августа в американском Далласе обвалилась двухэтажная парковка. Более 20 машин упали и превратились в металлолом. 

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Теги: Италия, Генуе, мост, обрушение, автомобили, жертвы, шторм, непогода
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