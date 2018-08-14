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Лукашенко в ярости решил сменить руководство правительства

Комментариев: 1
Причиной такого шага Лукашенко назвал невыполнение его поручений - "пофигистическое отношение правительства к поручениям президента".
Лукашенко приказал сразу уволить нескольких министров
Лукашенко приказал сразу уволить нескольких министров
скриншот из видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал на этой неделе внести ему предложения по смене руководства правительства. Об этом пишет БЕЛТА.

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Причиной такого шага Лукашенко назвал невыполнение его поручений - “пофигистическое отношение правительства к поручениям президента“.

“Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно! “- сказал белорусский лидер.

В частности, Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства, отмечается в материале.

Лукашенко в ярости решил сменить руководство правительст...
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Напомним, 1 августа Лукашенко впервые после сообщений в СМИ о возможном инсульте появился на публике “вживую“, не по телевизору, и прокомментировал слухи о болезни.

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Теги: Лукашенко, правительство, руководство, роспуск
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    14.08.2018, 15:39
Оценка:  0
Колишній-східняк
А что, поручил им, чтобы всё было как в Швейцарии, а они на это положили?
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