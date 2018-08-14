Лукашенко в ярости решил сменить руководство правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал на этой неделе внести ему предложения по смене руководства правительства. Об этом пишет БЕЛТА.
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Причиной такого шага Лукашенко назвал невыполнение его поручений - “пофигистическое отношение правительства к поручениям президента“.
“Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно! “- сказал белорусский лидер.
В частности, Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства, отмечается в материале.
Напомним, 1 августа Лукашенко впервые после сообщений в СМИ о возможном инсульте появился на публике “вживую“, не по телевизору, и прокомментировал слухи о болезни.