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В Ливане бушуют лесные пожары

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Пожары уже занимают 8 восемь квадратных километров, что повлекло настоящий экологический кризис в стране.
Пожары вспыхнули в Аль-Вади аль-Гамик в районе Кобейат
Пожары вспыхнули в Аль-Вади аль-Гамик в районе Кобейат
Reuters (архив)

В Ливане в Аль-Вади аль-Гамик в районе Кобейат, штат Акира, четвертый день подряд продолжаются лесные пожары. Об этом сообщает lbcgroup во вторник, 14 августа.

Отметим, что на данный момент пожары уже занимают 8 восемь квадратных километров, что повлекло настоящий экологический кризис в стране.

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Напомним, сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея, расположенном на северо-восток от Афин, эвакуированы два поселения

 

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Теги: Ливан, стихия, пожар, пожарные, лесной пожар, стихийное бедствие, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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