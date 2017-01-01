В Ливане бушуют лесные пожары

Пожары уже занимают 8 восемь квадратных километров, что повлекло настоящий экологический кризис в стране.

Пожары вспыхнули в Аль-Вади аль-Гамик в районе Кобейат Reuters (архив)

В Ливане в Аль-Вади аль-Гамик в районе Кобейат, штат Акира, четвертый день подряд продолжаются лесные пожары. Об этом сообщает lbcgroup во вторник, 14 августа.

Отметим, что на данный момент пожары уже занимают 8 восемь квадратных километров, что повлекло настоящий экологический кризис в стране.

Трамп придумал, как потушить пожары в Калифорнии

Напомним, сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея, расположенном на северо-восток от Афин, эвакуированы два поселения

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet