РФ отреагировала на рекордный оборонный бюджет США

Оборонный бюджет на 2019 года демонстрирует, что Россию неуместно позиционировать внутри США как угрозу, отметил Песков.

США всегда больше тратили на оборону, чем Россия, отметил Песков EPA/UPG

Траты России на оборону всегда были меньше, чем в США. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на оборонный бюджет США на 2019 год, утвержденный Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 14 августа.

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“Собственно говоря, до наращивания бюджета оборонный бюджет США кратно превосходил соответствующий бюджет нашей страны. Что, наверное, красноречиво свидетельствует как минимум о беспочвенности, скажем так, позиционирования внутри США России как угрозы для кого бы то ни было, будь то европейские страны или страны, находящиеся на американском континенте, на северо-американском, поэтому, собственно, цифры говорят сами за себя“, — сказал Песков.

Как сообщалось, в 2019 году США собираются потратить $716 млрд на военные расходы, что является самыми большими тратами на оборону за всю историю США.

Данным документом Вашингтон заморозил сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению. В России намерены ответить зеркальными мерами.