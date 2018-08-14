Появились детали готовящихся санкций США против РФ

Появился текст законопроекта об усилении антироссийских санкций, поданный группой сенаторов.

В США планируют ужесточить антироссийские санкции до выборов в ноябре belvpo.com

На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об усилении санкций против России, внесенный в начале месяца группой сенаторов.

Законопроект S.3336, который называется "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию", предлагает введение санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ.

Проект предложили сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

В документе предлагается ввести новые ограничения на финансовый сектор РФ. В частности, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения больше 14 дней.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов перечислены ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы, который был присоединен к ВТБ.

Российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, но они запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новые предложения сенаторов фактически могут означать невозможность для перечисленных банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Также предполагается внесение поправки, которая предусматривает усиление контроля за структурой собственности в случае приобретения недвижимости в США. Американские страховщики, занимающиеся титульным страхованием, должны будут передавать информацию о бенефициарах компаний, приобретающих дорогостоящую жилую недвижимость в стране.

Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В свою очередь в МИД России заявили, что США идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, и пообещали зеркальные меры.

Данные санкции вызвали крупнейший обвал рубля за два года.

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